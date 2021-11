Larreta: “Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, expresó durante este martes a los resultados de las elecciones legislativas del domingo, y afirmó: “Nosotros ganamos y ellos perdieron, no hay otra interpretación”, al tiempo que cuestionó que el oficialismo se movilice el miércoles a Plaza de Mayo.

“El dato es contundente: nosotros ganamos y ellos perdieron, no tiene mucha más interpretación”, dijo Horacio Rodríguez Larreta consultado en conferencia de prensa respecto a las elecciones del domingo en las que pese a la derrota, el oficialismo festejó el repunte en la provincia de Buenos Aires, en donde quedó a solo 1,3% de la lista que encabezaba Diego Santilli, el candidato del jefe de Gobierno.

Larreta sostuvo que le “preocupa” que el Gobierno no haya escuchado el mensaje de las urnas. “Lo que me preocupa de esto es que, justamente, uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección, que fue una derrota para ellos, y cuando salen a festejar a decir que ganaron me preocupa muchísimo porque supone que no lo entendieron o que lo entendieron y nos mienten, que no van a hacer alguna corrección, que es lo que la gente les pidió”, consideró.

En este marco, el jefe de Gobierno enfatizo gran parte de su alocución a hablar de los resultados del domingo. “Ganamos ampliamente con dos millones de votos más que el oficialismo y más de 9 millones de votos. En 2019 habíamos perdido la provincia de Buenos Aires por 14 puntos y hoy la ganamos. Lo mismo en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. 13 de 24 provincias con el 42% a nivel nacional. Llevamos tres elecciones con más del 40%”, remarcó.