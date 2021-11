Arouxet sobre los resultados de las elecciones: “Por menos de 200 votos no metimos otro concejal”

La candidata a concejal del espacio por Avanza Libertad, Celeste Arouxet, celebró los resultados obtenidos en estas Elecciones Generales 2021 luego de consolidarse como tercera fuerza y asegurar su lugar en el Honorable Concejo Deliberante.

Con el 97,95 por ciento de las mesas escrutadas Arouxet obtuvo el 10,57 por ciento de los votos de Olavarría y se consolidó como la tercera fuerza de la ciudad.

Visiblemente emocionada por los resultados obtenidos, la referente del espacio indicó “ahora ya es real, ya está el número y por menos de 200 votos no metimos otro concejal”.

“Ahora lo pienso y lo hablo pero creo que todavía no caí, quizá mañana tampoco lo haga”, consideró y agregó “ahora se trata de redoblar la apuesta para cumplirle a toda esa gente que nos votó, que en el 2023 digan ¨tenían razón, no eran más de lo mismo¨ y ese es mi desafío: que la gente vea que no somos más de lo mismo”.

“Cuando recién comenzamos éramos solo dos con Guillermo Lescano, dos loquitos que estábamos desafiando la mala política y hoy en día somos un grupo de un montón de personas y casi un 11 por ciento de Olavarría que opina lo mismo”, dijo Arouxet.

Para finalizar explicó “somos un partido sin estructuras y sin banderas partidarias donde se respetan las ideas de todos, los proyectos se presentan en equipo como debe ir la política, ojalá un Concejo Deliberante se manejara así, sería muy distinta la realidad de nuestra ciudad”.