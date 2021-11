Lucas Janson renovó su contrato con Vélez Sarsfield

Lucas Janson firmó su nuevo vínculo contractual con Vélez hasta fines del 2024.

Tras disputar el amistoso ante Huracán, Janson se dio cita en el salón de presidencia para extender su relación contractual con la institución.

El extremo, desarrolló gran parte de su trayectoria en Tigre, salvo en el 2018, lapso en el cual militó en las filas del Toronto FC de la MLS. A mediados de 2019 llegó para vestir la camiseta “fortinera” y rápidamente se adueñó del dorsal 11 y de la titularidad.

Rápido de movimientos, se desplaza preferentemente por la banda izquierda y suele trazar diagonales para aparecer por el centro del área; el diabólico Janson aprovecha las bondades de jugar con pierna cambiada y regalar grandes goles. También aprovecha el buen golpeo de cabeza para vencer redes. Los dos goles recientes, calientes aún, ante San Lorenzo lo acreditan.

"Estoy muy contento por esta renovación. Sé que Vélez es un club que es muy lindo y muy importante. En los dos años que llevo en el club la gente me ha tratado de la mejor manera", expresó al sellar su nuevo acuerdo.

Esa felicidad tiene que ver también con el lugar que ocupa dentro del club. Un lugar que se ganó. "Tanto dentro como fuera de la cancha me hicieron sentir importante y eso es muy lindo. Los dirigentes me trataron de la mejor manera, también los distintos cuerpos técnicos que tuve. Eso me pone muy bien".

Nuevo vínculo y nuevos desafíos de ven en el horizonte. Las ganas de escribir su apellido en la historia grande del club son el motor que empuja. "Tenemos equipo y plantel para hacer grandes cosas. Tenemos que seguir laburando por el camino que vamos. Sabemos que se vienen cosas muy lindas por delante", finalizó Lucas.

Fuente: Prensa Vélez