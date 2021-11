Los panelistas del programa de espectáculos Los Ángeles de la Mañana -conducido por Angel de Brito- analizaron los looks de los famosos en en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de cable que se realizó en el mítico estadio Luna Park.

La mediática Yanina Latorre destrozó a la periodista deportiva Ángela Lerena, que estuvo ternada por su labor en la televisión en TNT Sports. "¡Ella se vistió de ameba! Jajaja. Horrible el vestido. Es que a veces se quieren hacer las modernas y no son modelos... Parece un espermatozoide lila", opinó.

Pía Shaw, Maite Peñoñori, Andrea Taboada, Mariana Brey y Cinthia Fernández, sus compañeras del programa, se reían mientras Yani cuestionaba el look de Lerena. "No, este, discúlpenme... Este es de los vestidos más feos. No sé si una ameba, pero no la favorecía. Ella dijo que se sentía incómoda porque no estaba acostumbrada a ir a este tipo de fiestas", comentó De Brito.

Por lo bajo, se escuchaban las opiniones del resto de las panelistas, que acotaron cosas como "esas ondulaciones...", "cortina de spa", entre otros comentarios despectivos.