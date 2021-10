Sánchez volvió y se sorprendió: “No esperaba que el polígono llevara mi nombre”

En la tarde del viernes, el Tiro Federal realizó una intima ceremonia de reinauguración del stand de arma neumática y le dio la bienvenida a Lola Sánchez, recién culminada su participación en el Mundial de Juveniles llevado a cabo en Lima.

Lola Sánchez volvió a Olavarría tras su paso por la cita mundialista y en su arribo al Tiro Federal se llevó una gran sorpresa, ya que la Comisión Directiva decidió nombrar el polígono con su nombre: “Estuve en el proceso de remodelación, vimos otros, pero no esperaba que llevara mi nombre, es una sorpresa enorme”.

“No sé cómo reaccionar a que el espacio lleve mi nombre, es un orgullo y aún no me doy cuenta como repercute lo que hago”, destacó la deportista que hace una década se acercó al espacio y “va a seguir siendo mi casa por mucho tiempo”.

La olavarriense que finalizó en la colocación 51° en el Mundial se mostró satisfecha por lo realizado “porque no arranqué muy bien el año -NdR.: sufrió un accidente doméstico que le afectó la visión- y no sabía si había vuelo, pero por suerte se dio todo”.

“Loli” llegó a Lima con Bruno Álvarez y entrenadores del equipo nacional con los que convivió durante gran parte del año ya que se realizaron largas concentraciones: “Durante esa semana reafirmamos vínculos y los disfruté un montón, pero ver deportistas de todas partes fue muy movilizante”.

“Tengo ganas de volver a repetir esta experiencia”

“Mi nivel estaba siendo bueno acá e igualmente no me alcanzaba para llegar a la final, pero me esperaba hacer un poco más, jugaron los nervios y no pude desenvolverme como realmente quería. Terminé conforme con una serie muy buena, en la prueba mixta”, declaró la deportista en cuanto a su actuación en Lima y se ilusionó con las pruebas venideras: “Está el Sudamericano y hay mucho más torneos por delante por eso hay que entrenar”.

Por último, Sánchez que disfrutó del recibimiento junto a su familia, amistades y la Comisión Directiva del Tiro Federal, aseguró que “en cuarentena aprendí a querer el polígono, pero es mi segunda casa y la gente del tiro es como otra familia para mí”.