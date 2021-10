Airton Trumpio: “La verdad teníamos muchas ganas de ganar”

Tras su arribo a la Ciudad con la camiseta de campeón, Airton Trumpio y Nehuén Erripa hablaron con la prensa sobre lo que les cuesta entrenar en condiciones, el parate por la pandemia y el sueño cumplido de ser los mejores del país.

Son jóvenes y con mucho futuro por delante y en compañía de otros 6 ciclistas, Trumpio y Erripa representaron a Olavarría en el Campeonato Argentino de Pista de Junior y Menores logrando el título en cuarteta.

“La cuarteta es una modalidad que se entrena mucho y la nuestra salió ahí en el momento y por suerte pudimos traer el primer puesto para Olavarría” dijo Nehuén Erripa sobre la medalla de oro que lograron el pasado domingo en compañía de deportistas representantes de La Plata y Santa Fe.

“Todavía no caigo que somos campeones argentinos y es un orgullo terrible, cumplí uno de mis sueños”

Pero previamente, los olavarrienses habían sumado medallas en persecución: “Corrí el viernes en persecución individual donde pude quedar segundo, entrené mucho para una prueba muy dura”, dijo Airton Trumpio y en sintonía, Erripa agregó: “Yo salí tercero en la misma modalidad, hicimos segundo y tercero para Olavarría y es una alegría”.

Además, los jóvenes fueron quintos en la modalidad de vuelta puntuable: “Tuvimos luchando por el podio pero no se nos dio” dijo el ciclista que tuvo la oportunidad de correr en Uruguay en las “Rutas de América” y que no pudo cumplir el sueño de viajar a Europa: “Con lo de la pandemia se empezó a postergar y fue una pretemporada muy larga y dura y decidí no ir”.

Pero tanto entrenamientos lejos, en condiciones que no son las favorables y haciéndole frente a todo, el ciclismo de Olavarría suma títulos y consagraciones: “Nosotros tenemos una desventaja con el resto de los competidores que tienen velódromo en sus ciudades y la situación de la pista es complicada acá, por eso creo que si tuviéramos una pista en condiciones habría mucho más chicos que practiquen”.

“Acá en Olavarría hay muchos chicos que practicamos y hay tremendo futuro, la verdad tenemos muchas ganas de ganar a pesar de todo, entrenamos en la ruta que sabemos lo peligroso que es”, contó Trumpio sobre el momento que atraviesa el deporte local.

A pesar de todo, Erripa y Trumpio -más motivados que nunca- ya se ilusionan con un nuevo título: “Después de descansar, vamos a estar preparando el Campeonato Argentino de Ruta” dijo Trumpio y Erripa agregó: “Aún no tiene fecha, pero hay que entrenar”.