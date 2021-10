El asado es una de las comidas más populares en Argentina, ideal para compartir entre familiares y amigos. En medio de un alto índice de inflación que no da tregua, Infoeme hizo un relevamiento en carnicerías locales para determinar cuánto cuesta hacer un asado en Olavarría.

Los costos se calcularon sobre distintos cortes de carne para poner a la parrilla. En promedio, un asado para cuatro personas cuesta más de 2 mil pesos.

Según un análisis del reconocido nutricionista Alberto Cormillot, en Argentina se llega a consumir más de 100 kilos por persona y por año, lo que el precio equivale a unos 40 mil pesos anuales de consumo de carne por habitante.

Miguel Del Pino, un carnicero olavarriense que tiene su local en Rivadavia y avenida Sarmiento, explicó que se calculan 500 gramos por persona, lo cual significa que se van a necesitar dos kilos de carne para 4 comensales y se le pueden agregar achuras y chorizos.

Del Pino indicó que "dos kilos de carne que pueden ser marucha, vacío o cima, en total cuestan 1600 pesos más las achuras y los chorizos que son 650 peso. Un asado para cuatro personas costaría 2250 pesos". Además hay que sumarle la bolsa de leña que cuesta 380 pesos y trae de 9 a 10 kilos.

De esta manera una familia tipo de cuatro personas debería gastar más de 2000 pesos para hacer un asado, aunque si se contempla lo que resta para acompañar -ensaladas, pan y bebida- el gasto sería mayor.

Francisco Vicente, encargado de una carnicería de avenida Sarmiento entre Ayacucho e Ituzaingo, estimó que "dos kilos de carne y algunos chorizos saldrían entre 2000 y 2500 pesos. En nuestro caso solemos trabajar con novillos especiales, esto quiere decir que la calidad se refleja en el precio final".

"El valor de la carne ha aumentado mucho en estos últimos tiempos, hoy todos los días va creciendo el precio, en un día crece 10 o 12 pesos y esto afecta mucho porque un animal de 100 a 150 kilos es mucha plata", expresó.

En este marco, dijo que la gente busca oferta al momento de comprar carne para un asado. "Por ejemplo, tiene mucha salida la marucha, la cima, el vacío y las achuras", señaló.

Respecto a las achuras, el carnicero sostuvo que los precios varían. "Hoy lo más caro es la molleja que ronda entre 1000 y 1500 pesos. Y el chinchulín ronda los 300 pesos", precisó.

"Lo que buscamos como comercio es poder llegar al cliente y no que la gente llegue a nosotros. Si uno nota que al cliente no le alcanza la plata, nuestra filosofía es dejarla pasar, porque en estos tiempo la situación económica en el país no es muy buena, y lo que más queremos es generar una buena confianza con los clientes para que después vuelvan", concluyó Vicente.