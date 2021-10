Luciano Castro y Flor Vigna, a los besos: la foto que confirma el romance

Luciano Castro (46) y Flor Vigna (27) comenzaron una relación, según confirmaron este martes en el programa de espectáculos Los ángeles de la mañana.

"Son dos potencias que se juntan. Él, famosísimo. Ella, famosísima. No se los imaginan juntos ni de casualidad", anunció Ángel de Brito (45) al comienzo de su programa sin mencionar a los protagonistas de esta inesperada historia de amor.

"Están enganchados, van para todos lados juntos. Se muestran ya. Se los vio a los besos en el gimnasio", precisó la panelista Maite Peñóñori (29).

"No sé si son el agua y el aceite, pero no habría forma de linkearlos. ¿Por qué están juntos? No sabemos. Los dos son entrenadísimos", agregó De Brito.

"Él es actor", siguió Maite. "Salió con muchas, muchas famosas", apuntó De Brito. "Él es Luciano Castro. Y ella es Flor Vigna", anunció la panelista.

"Ella suele entrenar en un gimnasio que da al río con Juli Puente y casualmente él empezó a entrenar ahí... en redes sociales no se siguen, pero el viernes los vieron que se fueron en la camioneta de él", contó.

el actor y la bailarina se mostraron muy mimosos públicamente. "Los vieron a los besos en el gimnasio adelante de otras personas", indicó.

En el programa mostraron la primera imagen de Luciano y Florencia juntos. Se trata de una fotografía que salió el pasado fin de semana en C5N.

"Estaba camuflada con una gorra", señaló De Brito sobre el look de la bailarina. "Esto fue en Chacarita, la dejó tipo 11 de la mañana", agregó Peñóñori.

"Sabrina Rojas no sabía absolutamente nada. 'No tenía ni idea', me dijo, y que no va a opinar", sumó la panelista Pía Shaw.