Olavarrienses en el impenetrable Chaqueño: “Vamos por los olvidados del monte”

Olavarrienses, integrantes del “Grupo Solidario Orgullo Argentino”, preparan un nuevo viaje al Impenetrable, Chaco, para llevar insumos y otros elementos para los más neesitados. En dialogo con Infoeme compartieron su experiencia y apelaron a la solidaridad local para reunir más elementos que serán destinados a las comunidades que lo necesitan.

El “Grupo Solidario Orgullo Argentino” está conformado por 16 personas de Olavarría, aunque, hasta ahora, el único que viajó a Chaco fue Andrés García junto a grupos de La Plata, Santa Fe y de Córdoba.

“El último viaje se realizó en 2020 y volvimos tres días antes de la pandemia”, relata Andrés mientras ultima detalles para la salida que será en unos días. “Entre el 3 y 4 de noviembre ya estamos partiendo para el Chaco impenetrable”, expresa.

El olavarriense indica que, la mayoría de los viajes son programados, y que para realizarlos se trabaja durante todo el año: “Realizamos ferias y con lo que recaudamos bancamos las cosas que llevamos. Hay otros viajes que son más improvisados y se organizan de un mes para el otro. Pueden ser una vez al año o, incluso, dos veces”.

“El trabajo que nosotros hacemos es solidario-humanitario para tratar de ayudar a la gente que tiene menos recursos. En Chaco hemos visto una pobreza extrema, una dejadez del Estado y por eso nos abocamos a darle una mano a esta gente, aportar nuestro granito de arena y hacer felices a los chicos que encontramos al menos por un minuto”, cuenta el referente del grupo.

Los inicios

Andrés viajó por primera vez en 2018, cuando lo invitaron a conocer Chaco y “ver la realidad que hay allá, la desesperación de la gente y valorar la vida. Ver personas que se conforman con un solo paquete de arroz o fideos, me motivó a volver”.

En este sentido describe: “Son otras realidades que te interpelan desde otro punto de vista, ellos viven sin celular, sin televisión e internet, y la sonrisa no se les borra. Allá las “casas” son chozas de palos, paredes, techo y muebles de palo, no conocen lo que es un colchón o un piso que no sea de tierra”.

Historias

El olavarriense recuerda que en uno de sus viajes, llevaba caminando más de un día y medio en el Chaco impenetrable y cuando llegó a una casita “la señora hacía dos días que no comía. Su marido se había ido a trabajar a un horno de ladrillos, en la mochila tenía para darle un paquete de fideos y de arroz, pero cuando nos estábamos yendo, la mujer nos pidió que por favor nos llevemos a dos de sus hijos, que tenían entre tres y cinco años, porque no podía darles de comer”. “Eso me marcó”, agrega Andrés, quien hasta el día de hoy sostiene las imágenes en su memoria.

“En otra ocasión, una ancianita me toca la espalda y me da una artesanía. La mujer me pidió que venda lo que me había dado y cuando volviera, algún día, le lleve un paquete de fideos, sin saber cuándo iba a volver. Son cosas muy fuertes que se viven ahí”, indica.

Cómo se solventa todo

Sobre como adquieren todos los elementos que son llevados al Impenetrable, el olavarriense afirma que la gente es "bastante solidaria", motivo por el cual reciben ropa, mercadería y golosinas para llevar. Los gastos del combustible, se pagan con las recaudaciones de las ferias o mediante el aporte de las personas que viajan.

“Mucha gente me pregunta porque pongo de mi bolsillo, pero la gratitud del corazón que tengo y viajar para allá es la satisfacción más grande, de aportar nuestro grano de arena y hacer feliz, aunque sea por un minuto a un chico. La motivación nace de la fe de ir a ayudar al prójimo que están prácticamente sobreviviendo en el monte”, sintetiza.

El próximo viaje

La próxima salida al Impenetrable Chaco será entre el 3 y 4 de noviembre con una camioneta y un tráiler, harán escala en La Plata donde Andrés se reunirá con otro grupo y desde allí partirán hacía la provincia que los convoca.

“Siempre llegamos a un pueblo llamado “Miraflores” donde termina el asfalto y nos adentramos 300 kilómetros por caminos de tierra en el Impenetrable donde pasamos por diferentes comunidades a las que llevamos ayuda humanitaria”, indica sobre la excursión solidaria.

En cada viaje llevan mercadería, ropa “más que nada para chicos”, medicamentos y, en esta oportunidad, llevarán insumos para festejarle el cumpleaños a los chicos en el monte: “Llevamos golosinas, globos y disfraces de payasos”. Los olavarrienses que quieran ser parte de esta misión y acompañar a Andrés con donaciones, pueden comunicarse al 234440-8556.