Lightyear: el spin off de Toy Story

La próxima película animada de Disney-Pixar Lightyear, lanzó su primer tráiler sobre la historia centrada en el astronauta ficcional que inspiró la creación del emblemático juguete que coprotagoniza la saga de Toy Story. El anticipo se conoció este miércoles a través de las redes sociales como anticipo de su estreno en junio del año próximo.

Aventura, acción y ciencia ficción se cruzarán en cinta que mostrará cómo Buzz, el joven piloto, llegó a ser el Guardián Espacial inmortalizado como figura de acción, bajo la realización de Angus MacLane, una de las veteranas figuras de Pixar que codirigió Buscando a Dory (2016) y que en 2004 recibió el premio Annie por su trabajo de animación de personajes en Los increíbles.

Será el reconocido actor Chris Evans quien prestará su voz para el protagónico, en una tarea que describió en declaraciones a la prensa como "un sueño hecho realidad".

"Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuenta historias como nadie más. Verlos trabajar es nada más ni nada menos que magia", añadió el actor que durante más de una década le dio vida al Capitán América en la franquicia cinematográfica de Los Vengadores, de Marvel.

MacLane habló sobre el film y explicó que, aunque es un spin off, no van a contar la historia del juguete sino del personaje en que se basaron para hacerlo: “Esto es algo propio. Esto es independiente. Es la película de Buzz Lightyear. Es ese personaje, pero como el joven piloto y ‘guardabosques’ espacial, no como el juguete. Si los elementos centrales de lo que es Buzz estuvieran correctamente, querrías asegurarte de que tuviera un láser, probablemente querrías que tuviera patas de cohete y probablemente querrías hacer que en algún momento tenga un antagonista reconocible”, señaló en una entrevista.

Además, Lightyear contará con la producción de Galyn Susman, conocida por su participación en Ratatouille (2007) y la cuarta y última entrega de Toy Story, estrenada en 2019.