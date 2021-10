Aníbal Fernández trató a Berni de “irresponsable”

El ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, salió anoche al cruce de las declaraciones de su par bonaerense, Sergio Berni, sobre el conflicto Mapuche en el sur del país. Dijo que es “irresponsable” hablar de “terrorismo” y sostuvo que si tiene dudas, lo puede consultar al respecto.

“Sergio Berni es amigo mío pero no puede hablar de terrorismo”, dijo el funcionario nacional anoche en declaraciones a C5N. Y tildó de “irresponsables” a los funcionarios que hablaron en ese sentido en el marco del conflicto en la Patagonia.

“Estamos metiendo en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa, porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos son mayores. No puede hacer eso, nos conocemos, si tiene alguna duda me puede preguntar. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características”, dijo Aníbal Fernández.

Cabe destacar que la semana pasada el ministro bonaerense había hablado de “terrorismo” y había contradicho a Alberto y a Aníbal Fernández: “Es obligación del Estado enviar tropas” a Río Negro, había señalado.