Sobre el dólar blue en récord, Guzmán insistió que "no va a haber devaluación"

El ministro de Economía, Martín Guzmán aseguró que, a la vez que señaló que el"está acumulando reservas" y que hay "superávit comercial" además de que "las exportaciones vienen creciendo".

"Hay muchos diciendo 'se viene una devaluación'. El año pasado decían lo mismo, dijimos 'no', y no pasó. Ahora decimos lo mismo, 'no', no va a haber devaluación", expresó en la mesa de debate "Cómo salir de la trampa de la deuda externa", en el CCK.

Guzmán indicó también que "el Banco Central está acumulando reservas y tenemos superávit comercial y las exportaciones vienen creciendo. Es decir que tenemos más resiliencia y no menos en el frente externo".

El ministro de Economía expresó: "Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía. El FMI es el principal problema que le deja el gobierno de (Mauricio) Macri a la Argentina. Le financió la campaña a Macri y hoy el pueblo argentino lo está pagando con menos oportunidades de empleo y más inflación".