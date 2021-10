En doble suplementario, el clásico del Provincial de Clubes fue para Pueblo Nuevo

Racing recibió a Pueblo Nuevo en el inicio de una nueva ronda del Torneo Provincial de Clubes y fue victoria para la visita en doble suplementario.

El “Lobo” se impuso 79 a 78 ante Racing en tiempo suplementario, tras igualar 61 a 61 en los primeros cuatro cuartos y posteriormente igualar en 73. Nicolás Lorenzo con 22 puntos, fue el goleador de la noche.

Clásico barrial si los hay se vivió en la noche de este domingo en el Parque Olavarría, inició efectivo Pueblo Nuevo que repartiendo su goleo sacó una ventaja de 13 puntos llegando al cierre del parcial.

En el segundo parcial comenzó la reacción “Chaira” con tres triples en pocos ataques y mejorando defensivamente para evitar que la visita se encontrara con goles fáciles y en la previa del descanso largo, la diferencia llegó a ser de solo un doble.

Al regresar a la segunda mitad, los dirigidos por Matías Orlando se encontraron al frente, pero el “albiverde” encontró en la pintura, el aporte para emparejar las acciones e irse al último descanso arriba por la mínima.

Los últimos 10 minutos reglamentarios fueron de ida y vuelta y con mucha fricción y lo tuvo el local para ganar porque a falta de 9 segundos se encontró arriba por 3 puntos, pero un triple sobre la chicharra decretó la paridad.

En el primero de los suplementarios, Racing dominó desde el arranque y logró 6 puntos de ventaja entrando al minuto final, pero no lo supo cerrar y el tablero volvió a decretar paridad al sonido de la bocina.

En contrapartida, el segundo tiempo suplementario inició con los dos equipos muy erráticos y así siguió hasta el final donde los guiados por Agustín Bianchi recuperaron del balón, corrieron la cancha y decretaron el doble del triunfo, aunque la “estrellita” tuvo la última posesión que también erró.

Pueblo Nuevo ganó porque supo ser inteligente, contó los siempre rendidores Matías Santana y Juan Segundo Menna, logró mostrar en gran nivel a Darian Américo -autor de un triple clave e importantísimo en defensa- y tuvo a Sebastián Masson y Leandro Mateo logrando contener a Martín Delgado para que sienta incómodo en todo momento.

En contrapartida, Racing -que llegaba como el mejor de la zona- pagó caro sus errores defensivos, no logró establecer su juego rápido, se vio obligado a jugar ataques largos, extrañó a Weisbeck que salió por límite de falta, no encontró aportes desde la banca y cuando se encontró al frente no lo supo cerrar por desinteligencias colectivas.

Síntesis Racing – Pueblo Nuevo:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Chantiri, A. y Álvarez, A.

Racing (78): Yaben (10), Lorenzo (22), Lardapide (2), Delgado (20), Weisbeck (16) -FI- Alonso (3), D´Alessio (3), Ruiz (0), Dupín (2), Vázquez (0). DT- Matías Orlando

Pueblo Nuevo (79): Di Salvo (3), Santana, Mat. (20), Mateo, J. (3), Menna (16), Mateo, L. (9) -FI- Coppero (2), Santana, Mar. (5), Masson (12), Darian Americo (9). DT- Agustín Bianchi

Parciales: 10 – 23; 29 – 31; 43 – 44; 61 – 61; 73 – 73 y 78 – 79.