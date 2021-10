Mucho vóley en la Ciudad: se jugó la primera ronda del Torneo Provincial

Los gimnasios de Olavarría recibieron al certamen más importante de la Provincia de Buenos Aires y durante la jornada sabatina se jugó la instancia de clasificación.

Estudiantes, Pueblo Nuevo y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno fueron las representantes olavarrienses en la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Vóley y el “Lobo albiverde” logró clasificar a la siguiente instancia con sus dos equipos. El “Bataraz” jugará entre las Damas.

Con más de 20 partidos en diferentes escenarios, con 15 equipos y con mucha actividad se conocieron los cuatro mejores equipos de la competencia más importante para el vóley de la provincia.

Once Unidos y Estudiantes por la Zona A femenina fueron los clasificados y por la Zona B, jugarán las Semifinales, Liniers y Pueblo Nuevo. Las representantes del “Bataraz” lograron un récord de 2 triunfos y una derrota y las “lobas” con dos victorias en tercer set y una caída en igual instancia, se ubicaron en el segundo lugar de la clasificación.

Por el lado de la rama de Varones, en la Zona A los dos primeros lugares fueron para Once Unidos y Club Ciudad de Bolívar y en la Zona B, Mar Chiquita y Pueblo Nuevo se ubicaron entre los mejores. El equipo olavarriense solo cedió ante el puntero del grupo.

El domingo iniciará la actividad con las Semifinales y en la rama femenina se enfrentarán Once Unidos vs Pueblo Nuevo y Liniers vs Estudiantes en el Parque Guerrero -desde las 9:15- y en la rama masculina jugarán Once Unidos vs Pueblo Nuevo en el Juan Manolio y Mar Chiquita vs Club Ciudad de Bolívar en Luz y Fuerza desde las 10:15.