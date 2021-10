Jeffrey Merchant: “Hicimos mucho mérito para perder”

Estudiantes cerró los primeros 3 partidos de la temporada con una nueva derrota y consumada la caída, Jeffrey Merchant habló con la prensa.

“Estamos muy enojados y tristes; si bien Quilmes hizo méritos, nosotros hicimos mucho para perder, permitimos muchos puntos en la pintura, no defendimos y creo que esa fue la clave”, comenzó diciendo Merchant realizando un breve análisis del encuentro que tuvo lugar en el Maxigimnasio del Parque Guerrero.

El ala-pivot del “Bataraz” comentó que “tuvimos muchos errores de equipo sobre todo a la hora de correr, de saber cuándo correr o frenar la pelota y eso con el correr de los entrenamientos y los partidos lo vamos a mejorar”.

“Quedó demostrado que con un par de recuperación y goles de contrataque perdimos el partido”

“La idea el equipo es jugar ataques rápidos y no tanto ataques estacionados, pero por momento no los van a sacar porque van a saber que hacemos daño, creo que tenemos que aprender a jugar estacionados porque nos va a dar un plus ya que los rivales no van a saber si defendernos los ataques rápidos o defender los jugadas preparadas porque también le podemos convertir”, agregó.

El experimentado jugador que hace su estreno como ficha mayor en esta temporada 21/22 contó cómo vive esta nueva oportunidad con la camiseta de Estudiantes: “Sinceramente me siento ante un nuevo desafío y estoy con óptimas ganas de afrontarlo” y sostuvo: “Nos vamos a ir acomodando cuando el equipo termine de conocerse te va a dar cosas diferentes, nos falta un poco de eso pero también debemos hacernos fuerte en defensa”.

“Las burbujas son complicadas por la cantidad de partidos que jugamos en muy pocos días, pero ya las vimos el año pasado y nos acostumbramos”, contó “La Mamba” sobre los compromisos venideros del “albinegro” y sentenció: “Son partidos difíciles ante rivales de jerarquía, que vienen jugando hace tiempo, nosotros tenemos que mejorar partido a partido y minimizar errores porque yo creo que vamos a levantar”.