La respuesta de la China Suárez al insulto de Wanda Nara

Eugenia la China Suárez decidió dejar de seguir a Wanda Nara luego de que la pareja de Mauro Icardi publicara una feroz respuesta a su descargo.

En las últimas horas, la “China” Suárez se pronunció con un texto en distintas historias de Instagram, en el que rompió el silencio tras varios días de acusaciones, descalificaciones y críticas.

La actriz publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que señaló que “muchas mujeres van a sentirse identificadas” con su descargo. "Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática", expresó.

También habló sobre sus ex parejas: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos".

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, yo no alenté, y no provoqué. Tener que contar eso habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres", expresó Suárez ante el escarnio mediático.

A los pocos minutos Wanda publicó una historia en la misma red social con fotos de los últimos meses junto a Mauro y con un nuevo insulto dirigido de manera indirecta pero evidente hacia la China Suárez, a quien calificó de "putita". "De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida", dijo y publicó fotos de los últimos tres meses con Mauro Icardi, como forma de confirmar que no estaba separada.

Todo esto se da después de que en la mañana de este miércoles, Mauro Icardi, compartiera una publicación con una foto junto a su mujer en la que la etiqueta y escribe "abrázame fuerte, y no me sueltes nunca"; con lo cual, la historia de Wanda, no es solo una respuesta indirecta hacia la "China", sino quizás también una confirmación de que se reconcilió con el futbolista.