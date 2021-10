Manifestación en Colonia Nievas por una antena telefónica: “Los vecinos no fuimos consultados"

Vecinos de Colonia Nievas se autoconvocaron en cercanías del predio donde están instalando una antena de telefonía móvil, para evitar que la estructura comience a funcionar: “Los vecinos no fuimos consultados”, expresaron.

Pasadas las 16:30 de este miércoles, una veintena de vecinos, habitantes de Colonia Nievas, extendieron su reclamo por la instalación de una antena telefónica en medio del pueblo: “A nosotros nos ha sorprendido la instalación de este artefacto” manifestaron los presentes y señalaron que varios vecinos firmaron una propuesta para instalar una antena con el objetivo de mejorar la calidad de las comunicaciones pero “eso no fue así”.

“Aparentemente la empresa ha conseguido las autorizaciones como corresponde del ENACOM y la Municipalidad y comenzó a instalar esta antena que es un elemento de 45 metros de altura”, indicaron los autoconvocados, quienes a su vez enumeraron su preocupación por la situación.

Sobre esto último detallaron que “Colonia Nievas tiene la Capilla declarada Patrimonio Histórico, lo cual indicaría que no se puede colocar este tipo de antenas por reglamentación”, y agregaron que además no se tienen en cuenta los efectos sobre la salud de la población: “Si bien todos sabemos que está cuestionado y no se determina bien, hay estudios que sí lo prueban”.

Por otra parte, los habitantes de la Colonia alegaron que “también hay un criterio legal, que es el criterio legal precautorio: ante la duda de saber si produce o no efectos sobre la salud o ambiental hay que determinar que el trabajo no se haga en este lugar”.

“Colonia nievas se caracterizó por ser un pueblo socialmente natural, esto es para arruinar lo que es el pueblo en esencia, desde el Municipio siempre se apostó a Colonia Nievas como pueblo rural pero ahora autorizaron esto”, afirmaron los vecinos con indignación.

Según detallaron los vecinos la antena fue levantada en siete días y sólo falta la conexión del sistema radial: "estamos tratando que eso no avance". También señalaron que desde la Sociedad de Fomento se va a presentar una nota para esperar contestación del informe con intenciones de que pueda ser reubicada la antena.

Sobre el dueño del terreno, los autoconvocados precisaron que no respondió a sus mensajes y que esperan escucharlo "para saber como explica que de alguna manera defraudó la buena voluntad de los vecinos instalando esto".