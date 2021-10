Ahora vinculan a la China Suárez con un jugador de la Selección Argentina

Eugenia la China Suárez enfrenta rumores de un nuevo romance. Ahora la vincularon con Rodrigo de Paul, jugador de la Selección Argentina y del Atlético Madrid.

"Se volvieron locos. No sé de dónde (salió eso), no la vi en mi vida a la China", dijo De Paul a través de un mensaje de WhatsApp que le envió al periodista Flavio Azzaro.

Y agregó: "No sé quién dijo eso. Por Francesca (su hija) que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde".

Tras leer los mensajes con De Paul, Azzaro salió en su defensa. "Es una locura. Yo les pido por favor que cuando meten a alguien en el medio tengan cuidado. Meten a un pibe sin nada. Porque lo de Icardi tenía sustento, Wanda lo alimentó, pero el pibe tiene una novia de toda la vida, nada que ver", aseguró el periodista.

En el programa de espectáculos Los ángeles de la mañana, la panelista Yanina Latorre había dejado entrever que la actriz había tenido un affaire con un jugador del Real Madrid. Sin embargo, horas más tarde, corrigieron la información y explicaron que en realidad se trataría de un futbolista del Atlético.

"Hablé con Ángel de Brito, me dijo el jugador implicado y no es Del Real Madrid, es del Atlético. No voy a decir más nada, miren el programa mañana", escribió en Twitter la periodista Mía Bonino, esposa del jugador del Real Madrid Fede Valverde.