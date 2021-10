Los mensajes de la China Suárez, tras la separación de Wanda y Mauro Icardi

Tras ser señalada como la presunta tercera en discordia entra Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez realizó varios posteos desde España, donde se encuentra filmando una película acompañada por su mamá, su hija Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré y Magonolia y Amancio.

La China subió historias a Instagram para saludar a su madre que la ayuda a cuidar a sus “pollitos” como ella cariñosamente llama a sus hijos, mientras trabaja y publicó una foto de ellas dos con los tres pequeños paseando por las calles madrileñas. Luego, jugó con un cartel de un restaurante que rezaba “tapas de la China” y compartió más fotografías de ellos paseando por el Mercado de San Miguel.

Además, en otra de sus historias saludó por el Día de la Madre a su amiga Sofía Sarkany, fallecida el 29 de marzo de este año una semana después de haberse convertido en mamá de Félix, tras una extensa lucha contra el cáncer. “Feliz día amiga mía, tranquila porque acá te cuidamos a Félix. Te amo”, escribió.

“No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver”, habría dicho Eugenia a un amigo quien replicó sus palabras en el sitio Mendoza Online.