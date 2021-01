Leopoldo Jacinto Luque fue internado en terapia intensiva por covid-19

Leopoldo Jacinto Luque, jugador que fue clave en la Selección Argentina campeona en el Mundial de 1978, fue internado en terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, en Mendoza, tras complicarse el cuadro de coronavirus que le fue diagnosticado a fines de 2020.

El ex River, Unión de Santa Fe y Rosario Central, que se retiró en 1986 en Deportivo Maipú, de Mendoza, empezó a sentir algunos síntomas relacionados al Covid-19 en Navidad y le confirmaron que había contraído la enfermedad cuatro días después. El resultado positivo del hisopado lo llevó a extremar precauciones debido a que es un paciente de riesgo, a raíz de una obstrucción pulmonar.

“Estoy bien, controlado con medicamentos, pero no presento ningún síntoma. Deberé pasar diez días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio”, había dicho días atrás el exjugador de 71 años. Sin embargo, en las últimas horas, según informó el diario Los Andes, comenzó a sufrir una saturación de oxígeno muy baja, por lo que fue trasladado a un hospital.