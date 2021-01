Malestar de turistas por el servicio de estacionamiento medido

Un turista que fue multado por estacionar su auto en el centro el viernes pasado y no abonar el estacionamiento medido contó a Infoeme que quiso pagar el servicio pero no encontró a nadie que le cobre ni lo instruya en cómo hacerlo por la vía digital. "Los que cobran dicen que controlan seis cuadras, pero yo los busqué y no encontré a nadie", lamentó Julio.

"Fui a comprar un regalo para mi ahijada, estacioné cerca de la juguetería y empecé a buscar a alguien que me cobre. Como no encontré a nadie, entré, estuve 10 minutos y cuando volví estaba la multa", describió el hombre oriundo de Azul que actualmente reside en Capital Federal.

El damnificado contó que durante sus vacaciones fue a las oficinas de la empresa encargada del cobro de las multas y ahí no encontró "ninguna solución" y solo le ofrecieron el libro de quejas. Dicho libro estaba lleno "hasta la mitad" con quejas similares, según pudo leer Julio.

"Yo quería pagar solo la hora que estuve estacionado, que ni siquiera fue media hora, fueron unos minutos. Y me encontré solo con incomprensión, conseguí un teléfono y hasta llegaron a cortarme", precisó el hombre en contacto con este medio.

Finalmente, el conductor abonó la multa superior a los $600 pero asegura que insistirá con sus reclamos para que "Olavarría no siga maltratando a los turistas".