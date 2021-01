Nuevo MAS: “Queremos poder presentarnos en las elecciones”

Militantes del Nuevo MAS estuvieron en distintos puntos del centro de Olavarría juntando firmas para obtener la legalidad en la provincia de Buenas Aires. De esta manera, el partido que lidera Manuela Castañeira busca presentarse en las elecciones legislativas de este año. “Queremos poder presentarnos en las elecciones”, indicó Gabino Baldioli, uno de los representantes de la agrupación.

En Olavarría aún no se ha conformado el partido y es justamente en eso en lo que se encuentran trabajando. “En Olavarría estamos iniciando contactos y viendo cómo nos va con esta actividad. Estamos con la organización del partido”, Baldioli, quien también milita en la agrupación universitaria Ya basta.

Este será un año electoral atípico y aún se esperan por definiciones respecto a si se realizarán o no las PASO. “Manuela va a ser nuestra candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Es probable que pueda obtener una banca, el año pasado nos estuvo yendo muy bien. La gente nos empieza a dar crédito de las cosas que decimos. Estamos ganando más peso”, indicó el militante.

Recién finalizando enero, los partidos comienzan a trabajar fuerte en las elecciones pero aún no empieza la pelea fuerte en el armado de las listas. Es por eso que en el Nuevo MAS aún no tienen definido si continuarán presentándose de manera independiente o se unirán al Frente del Izquierda. “No lo sabemos en principio, porque la discusión aún no está planteada. Por el momento seguimos saliendo a luchar con los laburantes”, indicó Gabino.