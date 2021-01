Harán la primera feria de artesanos en Sierra Chica

En un contexto en el cual muchas actividades y áreas económicas intentan salir de la recesión causada por la pandemia, se realizará la primera feria de artesanos en la localidad de Sierra Chica.

La feria, que fue habilitada después de presentarse el protocolo correspondiente, se llevará a cabo el fin de semana del 6 y 7 de febrero a partir de las 18.30 en la plaza Nuestra Señora de Luján, al frente de la iglesia.

“Fuimos convocados los habitantes del pueblo para una feria y me animé a organizarla. Tengo un emprendimiento de venta de cactus y suculentas y siempre participé en ferias de otros pueblos. El delegado aceptó la idea y dio el okey con su debido protocolo”, contó Jorgelina Gorosito, vecina de la localidad que se desempeña como docente en Colonia Hinojo.

“Por la pandemia todos en el pueblo tienen mucho miedo, incluso muchos feriantes no fueron a otros lugares por el virus, pero acá se sienten más seguros: el predio es grande y se facilitó la bajada de luz para los pies termos”.

Con respecto al protocolo, la feria se realizará respetando el distanciamiento -tanto entre los feriantes como entre las personas que circulen-, el uso de tapabocas y con la obligación de entregar los productos sanitizados.

Aparte de eso, no se permitirá más de dos personas por puesto y no se venderán comidas ni bebidas, ya que muchos no tienen permiso habilitado de Bromatológica, cosa que sí se espera para la próxima feria.

Gordosito especificó que para el evento, en el que habrá sorteos con premios de cada puesto, no se cobrará entrada pero se pedirá la colaboración de un alimento no perecedero, y subrayó que todavía hay lugares para los que quieran sumarse, que pueden comunicarse a partir de la página de la feria.