Torneo Reducido: se jugó otra fecha a pesar del calor agobiante

En el complejo La Tradición se jugó parcialmente la cuarta fecha del Torneo Reducido para cinco categorías.

A pesar del agobiante calor se jugó casi la totalidad de la fecha en las distintas canchas del complejo. No se jugó Los Trepis vs Vatos Locos debido al fallecimiento de Matías Trepicchio en un trágico accidente vial el pasado viernes y tampoco La Amistad vs Ferroviario en una de las divisionales de Veteranos.

Los resultados:

Libre:

Real Tarija 1 – 1 Cerveceros

Asociados 0 – 12 de Octubre

Juventud Antoniana 1 – 3 Deportivo Olavarría

Molino Viejo 3 – 1 Mrs. Pollo

Villa Mi Serranía 3 – 1 Los Cuervos

Barcelona 2 – 2 Quilmes

París Saint Germain 0 – 0 Célula Negra

Consagrados 1 – 0 Burbuja 78

Toronto 1 – 0 Vikingos

El Rejunte 1 – 0 Deportivo Asintomático

Deportivo Estrella 1 – 1 Atlanta

La Churra 1 – 3 Sabaleros

Marcia F.C. 4 – 0 Celta de Vino

Súper Campeones 6 – 0 Sporting F.C.

Los Leones 2 – 3 RIFF

Loco Team 2 – 1 Veteranos F.C.

Femenino:

Mujeres Unidas 0 – 5 Pueyrredón

Nicolás Avellaneda 1 – 1 Ziamo Fori

Veteranos:

+32:

Fortineros 3 – 0 Hinojo

Dale que Va 2 - 0 Deportivo Español

+42

La Amistad vs Deportivo Fran fue reprogramado

Maquina do Mal 1 – 0 Galácticos

Independencia 1 – 0 Ferrosur

+48

Los Pibes de la Esquina 0 – 3 Amigos