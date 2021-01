Video: el testimonio de una médica olavarriense que recibió la vacuna rusa

A pocos días de la llegada del primer lote de vacunas Sputnik V a Argentina, la reconocida médica Mariana Lestelle contó sus sensaciones a 72 horas de haberse aplicado la primera dosis del desarrollo de la Federación Rusa y dijo que trae efectos "esperables".

"Después de la vacunación sigo bien y el dolor inicial que había tenido en las rodillas ya se me pasó. No tuve fiebre, no tuve dolor muscular ni ninguna de otras de las cosas esperables de cualquier tipo de vacuna", expresó la médica olavarriense.

"Sigo bien, acá, todavía no hablo ruso", broméo al final del video que compartió con sus seguidores de Instagram.

Lestelle, quien brinda frecuentemente información científica a través de las redes sociales, como todos los que se apliquen la vacuna rusa, deberá recibir la segunda dosis de la Sputnik V 21 días de la primera colocación.

Cabe resaltar que el Ministerio de Salud de la Nación publicó recientemente el 1º Informe de vigilancia de seguridad en vacunas, realizado conjuntamente con la Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas. El mismo detalla el desarrollo de la campaña de vacunación contra el Covid-19 desarrollada durante la última semana.

De acuerdo con la información ministerial, de las 32.013 argentinos vacunados apenas 317 mostraron reacciones adversas tras la aplicación de la vacuna Sputnik V. Esto representa el 1% y en todos los casos se trató de sintomatología leve.