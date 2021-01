“Me apliqué la vacuna y no me levanté con ideas comunistas”

El Intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo, sostuvo en el programa Con quién hay que hablar por Radio Provincia, que el pasado 31 de diciembre no se registraron grandes concentraciones de personas en los festejos de año nuevo y que la disposición geográfica de su municipio y las grandes extensiones de playa de las 14 ciudades que lo comprenden, contribuyen en ese sentido.

También planteó que "en los municipios tenemos que hacer un mea culpa y decir que seguimos en pandemia” y “retomar campañas de concientización".

Luego informó que el Partido de la Costa cuenta con un hospital modular, 30 camas, 30 respiradores, y que se registran 69 casos activos sobre 100.000 habitantes y 250.000 personas en total. Además, indicó que “gran parte de los contagiados son vecinos, no turistas”.

Sobre la Sputnik V, afirmó: "Me apliqué la vacuna y no hablo ruso ni me levanté con ideas comunistas". Destacó la campaña de vacunación y pidió a vecinos y vecinas que se vacunen “para lograr una mayor inmunidad y detener el avance y la letalidad del virus".

En relación a las fiestas clandestinas afirmó que "junto a el Ministerio de Seguridad y los municipios trabajamos para evitarlas. Tenemos habilitada la posibilidad de que los bares saquen mesas a la vereda, y si los paradores de playa trabajan ordenadamente, es posible tener salidas nocturnas".

Por otro lado, agregó que "Mundo Marino, los parques acuáticos, el Laberinto de Las Toninas y todas las bondades naturales del Partido de la Costa están abiertas funcionando con los protocolos ".