APPS confirmó las primeras cuatro fechas del campeonato sin el AMCO

La Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste y la Federación Nº3, en conjunto con los clubes que participaron de la reunión, consensuaron el calendario tentativo para el arranque del torneo 2021, el “Dante y Torcuato Emiliozzi” del Club Estudiantes tendrá la primera fecha del calendario. Según se pudo saber es probable que la Fórmula 5, la Promo del Centro y la Fórmula A (estas dos últimas si su FRAD las autoriza), acompañen a la Promocional y a la Monomarca.

Según pudo saber este medio, también fue invitada la flamante Monomarca Gol, que frente la negativa de correr junto al Turismo Sport del Sudeste y la APPS en el Amco, se quedó sin fecha para el inicio de su categoría. Al parecer la invitación fue desestimada por la categoría que no quiere compartir escenario con APPS, luego de que esta decidiera arrancar en “La Bota” y no las cuatro categorías en el AMCO. La realidad que tanto el TSS como la VW Gol, categoría que aún no compitió nunca, no tienen los autos suficientes como para realizar una competencia independiente.

APPS tiene previsto continuar su campeonato el 21 de marzo en el circuito de Azul, el 25 de abril en Tres Arroyos y el 23 de mayo en San Cayetano. Aún restan definir los escenarios para el resto de las fechas, incluido saber cuándo estarán compitiendo en el AMCO.

Al respecto, su presidente, Diego Tartuferi, informó que “en el Amco vamos a correr, no sé cuándo pero en alguna de las fechas vamos a ir, hoy nos resulta más económico correr en estos escenarios que confirmamos, hay una diferencia de algo más de $3 mil pesos por auto, respecto de los otros clubes, hay que esperar, en la reunión los clubes hicieron un pacto para cobrar todos lo mismo, por eso le dimos fechas a Tres Arroyos y San Cayetano, pero el AMCO no estaba”.

“Tampoco sabemos si haremos la competencia de dos pilotos en el AMCO porque tampoco sabemos si se va a poder hacer por el protocolo, hay que esperar a ver cómo sigue todo, si más adelante comienza a poder ir público a las competencias también va a cambiar todo porque no recaerá todo el costo sobre los pilotos”, aclaró también Tartuferi.

El calendario APPS:

1ª: 28 febrero "La Bota"- Olavarría

2ª: 21 de marzo Azul

3ª: 25 de abril Tres Arroyos

4ª: 23 de mayo San Cayetano

5ª: 20 de junio A CONFIRMAR

6ª: 18 de julio A CONFIRMAR

7ª: 22 de agosto A CONFIRMAR

8ª: 19 de septiembre A CONFIRMAR

9ª: 24 de octubre A CONFIRMAR

10ª: 28 de noviembre A CONFIRMAR