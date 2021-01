Ferro: al final no será García y vuelve César Arbío

César Arbío vuelve a dirigir Ferro tras cambios dirigenciales en la entidad que definieron que Damián García no siga en la conducción del equipo olavarriense.

La Comisión Directiva del Club Ferro sufrió notorios cambios ya que no contará con Osbel Defalco y por eso Ferro Carril Sud ya no cuenta con un aporte importante y decidió comunicarle a García que no seguirá dirigiendo al equipo de Primera División.

Damián García dirigió sólo cinco partidos al “carbonero” y luego llegó el parate por pandemia, días atrás se había anunciado su continuidad, pero el alejamiento de Defalco fue determinante para anunciarle que no usarían de sus servicios en el 2021.

Para el inicio de la temporada que sucederá en febrero, el nuevo DT será César Arbío y dará comienzo un nuevo ciclo en el “carbonero”.