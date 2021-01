Se conocieron los cruces de la Fase de Eliminación en el Torneo Federal A

El Torneo Federal A conoce como se dará la continuidad del certamen, los finalistas para el primer ascenso y los cruces de la Primera Fase de Eliminación.

Por el primer ascenso a la Primera Nacional, Villa Mitre se enfrentará a Güemes y también ya se conocen los cruces para dar inicio a la búsqueda del segundo y tercer ascenso que se jugarán en la cancha del mejor posicionado.

Tres de los cuatro olavarrienses siguen en carrera dentro de la tercera categoría del fútbol argentino, el único eliminado fue Esteban Fourcade con Círculo Deportivo.

En lo que respecta a la continuidad del certamen, Olimpo con Braian Guille recibirá a Sportivo Atlético Club y Sansinena con Agustín Osinaga visitará a Chaco For Ever -el mejor clasificado-. Por otro lado, Juventud Unida Universitario que tiene en su plantel a Leonardo Vitale, será local ante Deportivo Madryn.

Además jugarán: Deportivo Maipú vs Camioneros, Central Norte vs Sportivo Belgrano, Douglas Haig vs Deportivo Pronunciamiento y Sarmiento vs Huracán Las Heras.