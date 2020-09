"No te juntes, no es joda", la campaña del municipio para evitar las reuniones sociales

El municipio lanzó una nueva campaña de concientización a través de las redes sociales para alertar sobre los peligros de las reuniones sociales y las juntadas familiares, a las que calificó como el principal foco de contagio de coronavirus.

"No te juntes, no es joda", dice el video que difundió el gobierno de Ezequiel Galli, que el sábado anunció severas multas a las personas que organicen reuniones sociales.

"Las reuniones sociales son el principal foco de contagio en Olavarría. No te juntes, no es joda. Podés no tener ningún síntoma y no darte cuenta que contagiás a muchas personas más", dice el video que difundió el municipio en las últimas horas.

Y remata: "Hicimos un esfuerzo muy grande hasta hoy. Por favor, seguí cuidándote, seguí cuidándonos".