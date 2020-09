Liberan a dos violadores: “Estamos desamparadas”

A la medianoche de este miércoles Guillermo y Osvaldo Sosa, los dos hombres hallados culpables de abusar sexualmente de tres hermanas, cumplen su pena. El caso ocurrió en 2012 y los dos hombres -padre e hijo- fueron condenados a 8 años de prisión..

“Abusaron durante 16 años de tres personas, durante toda su infancia y adolescencia, hoy cumplen su condena y vuelven a la sociedad”, contó a Infoeme Mariana Gómez, una de las hermanas, que la semana pasada decidió lanzar un mensaje a las redes y los medios locales para “advertir” a la sociedad de la inminente liberación.

“Una vez que cumplen su condena vuelven a adquirir todos sus derechos y a reintegrarse en la sociedad. Nosotras queremos hacer visible esto para que la gente sepa que estas dos personas son pedófilas y cuiden las infancias y las adolescencias”, detalló una de las víctimas a Infoeme, y sostuvo que las pericias psicológicas advierten que los hombres “van a reincidir”.

Ante la preocupación generada por este hecho, las hermanas intentaron lograr que les otorguen una medida cautelas, pero no tuvieron éxito.

“Eso es lo único que nos beneficiaría en estos momento, pero dicen que no, que para eso debe haber un hecho nuevo, así que estoy pidiendo que me den los registros de los violadores y saber qué seguimiento van a tener luego de haber cumplido la condena, más sabiendo que las pericias actuales indican que van a reincidir, que su conducta no cambia”, dijo Goméz.

En esa línea, sostuvo que esto es “una muestra más de lo desamparadas que estamos y de que el Estado no está capacitado en perspectiva de género ni en cómo tratar a las víctimas de abuso sexual”.