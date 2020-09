Estudiantes no venderá su plaza de la Liga Argentina

El comienzo de septiembre trae definiciones en el básquet nacional. Tras la suspensión de los torneos anteriores por la pandemia de coronavirus, los clubes ya se encuentran preparando lo que será la temporada 20/21.

En cuanto a la Liga Argentina, en la que Estudiantes de Olavarría participa desde la temporada 14/15, el viernes próximo será la fecha límite para poner en venta las plazas para aquellos equipos que no deseen participar. Desde el club Bataraz confirman que la plaza olavarriense no se encuentra a la venta. “Vender la plaza no se vende, más allá de que no hay muchos compradores. La plaza, el club no la vende ni la cede. Nosotros de eso desistimos”, afirma Cruz Arouxet, uno de los referentes del básquet local.

Mientras tanto, en el club se encuentran trabajando para conseguir el presupuesto que permita la participación en el próximo torneo, del que ha sido subcampeón en dos oportunidades en los últimos años. Hasta el momento no han realizado incorporaciones y tienen tiempo hasta el 30 de octubre para presentar los avales necesarios para jugar una vez más en la segunda categoría del básquet nacional.

“Estamos juntando los recursos para inscribir al equipo. Estamos buscando ampliar el presupuesto, para tener un presupuesto mínimo o base que nos permita confirmar la participación”, cuenta el dirigente bataraz.

El pasado lunes se realizó la Asamblea Ordinaria de la Asociación de Clubes de Básquet y se confirmaron los calendarios de los distintos torneos. La Liga Argentina se disputará en formato reducido entre enero y julio de 2021, si la situación sanitaria lo permite. “Va a ser una liga más corta, lo que van a ser menos meses de pago de salarios. Tal vez, con el mismo presupuesto del año pasado, podríamos participar”, afirma Arouxet sobre la posibilidad de participación del equipo local.