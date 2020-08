Aclaración de Coopelectric sobre una posible reducción de tarifas

A raíz de la presentación de un abogado que representa a una Asociación de Usuarios de Olavarría, que planteó una posibilidad que Coopelectric reduzca sus tarifas, desde la distribuidora eléctrica aclararon que queda fuera de sus competencias y acusaron un desconocimiento de los alcances técnicos de la medida solicitada.

El presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Dr. Ignacio Aramburu, aclaró en un comunicado al que tuvo acceso Infoeme que "todos comparten la intención de bajar el costo de la factura eléctrica, pero en pos de ese objetivo no se puede engañar a la gente" y dio a conocer las fallas del planteo.

Aramburu acusó "un desconocimiento total sobre el mercado eléctrico y los conceptos regulatorios en la materia" e indicó que "el precio del kilowatt (Kw) surge de la Ley Provincial N 11.769 la cual especifica la metodología del cálculo de la tarifa a los usuarios y el organismo que realiza dicha tarea es la Dirección Provincial de Energía. Ese valor del Kw tiene dos componentes principales -explicó-, el costo de la energía eléctrica que la Cooperativa adquiere en el mercado mayorista al único proveedor que es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), encargada de administrar ese mercado y fijar el valor a pagar por el producto".

El titular de Coopelectric precisó que "el costo de la energía adquirida es la misma para todo el país agregándose, en el caso de Olavarria, el costo del Transporte hasta la Estación Transformadora ubicada en la Ruta 51". "El otro componente de la tarifa es el VAD (Valor Agregado de Distribución) que no es un índice como dice este abogado, sino que es el valor de la retribución que por Ley le corresponde a la distribuidora (Coopelectric) por los costos de operación y mantenimiento que incurre para la prestación del servicio", agregó.

"En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Energía calcula el VAD de las tres zonas en que está dividida la provincia. Olavarria se encuentra en la zona Atlántica integrada por las distribuidoras de Mar del Plata, Tandil, Azul, Las Flores, entre otras. Todas estas ciudades tienen la misma tarifa que Olavarria, tanto en el cargo fijo como variable por ello es una gran falsedad que el Kw. en Olavarria salga más caro que en otros partidos de la Provincia. Por lo tanto, lo que se pretende es confundir y hacer creer que la tarifa de Coopelectric es la más cara y que por ende se podría bajar", sostuvo.

La misiva de la cooperativa contrastó la mención de una "doble imposición tributaria" en la presentación del letrado a que "se trata de una tasa y no de impuestos". "Se ha definido a la doble imposición tributaria como al hecho de que sobre una misma manifestación de riqueza incidan varios impuestos lo que no incluye al caso del Alumbrado Público. Y no es un concepto incluido como tal en el cobro de la tasa de Servicios Urbanos", sostuvieron.

Al mismo tiempo, Aramburu explicó que "el alumbrado público se cobra por la Ordenanza Municipal 103/74 como concepto incluido en la factura del servicio eléctrico fijando un porcentaje sobre el monto del consumo eléctrico según la categoría de usuario. El monto recaudado se transfiere mensualmente a la Municipalidad. El costo de las obras de ampliación, renovación y del mantenimiento del Alumbrado Público es solventado por el Municipio quien contrata a Coopelectric para su ejecución".

"Tanto el consumo Municipal de reparticiones como el del Alumbrado Público son facturados por Coopelectric a la tarifa fijada por la provincia según el Marco Regulatorio vigente para consumos Municipales", finalizaron.