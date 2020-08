¿Qué pasará con las reuniones de hasta 10 personas al aire libre?

Durante el último anuncio que realizó el presidente Alberto Fernández y que extendió el aislamiento social hasta el 20 de septiembre, también confirmó que se permitirían las reuniones de hasta 10 personas al aire libre. ¿Se aplicarán en Olavarría?

Lógicamente esa fue una de las cuestiones que le consultaron el sábado al intendente Ezequiel Galli durante la conferencia en la que anunció el retroceso a la fase 4 a partir del lunes. Si bien aclaró que en esta fase no están prohibidas las salidas recreativas para que los vecinos puedan caminar con los más chicos, el intendente hizo mucho hincapié en las reuniones sociales como principal foco de contagio de coronavirus.

¿Es contradictorio plantear eso y al mismo tiempo permitir las reuniones de hasta 10 personas al aire libre? En principio no suena lógico más allá de que el riesgo de contagio se reduce al estar al aire libre. El intendente Galli aclaró que por el momento no hay precisiones acerca de cómo se implementará eso en el territorio bonaerense, si es que se implementarán.

Se espera que el lunes el gobierno provincial vuelva a establecer qué actividades se permiten en cada fase. "Si la provincia dice que las reuniones sociales al aire libre están autorizadas en la fase 4 las vamos a permitir", planteó el intendente que desde el primer día marcó su decisión de respetar a rajatabla lo que establece el gobierno provincial.

Según trascendidos, el gobierno de Axel Kicillof no ve con buenos ojos la decisión del presidente Alberto Fernández en medio de un fuerte incremento de casos en el interior bonaerense, por lo cual se analizará la decisión detenidamente para ver si se implementa en los distritos de fase 5 o no. En principio, es un hecho que para los municipios que están en fase 4 o 3 no tendrán esta posibilidad.