“Se me prendió fuego la cara": el grave accidente que sufrió Sebastián Estevanez

Sebastián Estevanez sufrió un accidente doméstico mientras intentaba prender una fogata con alcohol. “Me explotó un bidón de alcohol en la mano -contó el actor- . Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello”

Estevanez relató que los médicos lo asistieron rápidamente después de este episodio y confesó que el dolor que tenía “era insoportable”. Las heridas que sufrió no fueron mayores pero el actor deberá seguir durante unas semanas un tratamiento a base de cremas para recuperar las zonas afectadas.

“"Quise prender una fogata, pese a que la leña estaba húmeda. Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol... Lo peor ya pasó. Por suerte ahora estoy bien. Me está tratando Gustavo Sampietro, que es cirujano y amigo. Me ayudó bastante, por suerte”, dijo Estevanez.

El actor se recupera en su casa en compañía de su esposa, la modelo Ivana Saccani, y sus tres hijos: Francesca, Benicio y Valentino.