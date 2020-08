Tras el portazo de Lionel Messi, crecen las chances de que vaya al Manchester City

El astro argentino anunció que no quiere seguir en el Barcelona y crecen las chances de un reencuentro con Pep Guardiola.

El astro rosarino, Lionel Messi, quien ya había dado señales de su malestar en el club catalán mayormente por la dirigencia, decidió mandar un fax avisando sus intenciones de abandonar la institución. “Me voy del Barcelona, no puedo seguir acá. Es un ciclo cumplido”, habría expresado el 10 a su círculo íntimo. A partir de esa explosiva definición todo el mundo especula ahora con cuál será el futuro club del crack.

Es de público conocimiento el descontento de Messi con la dirigencia actual del “blaugrana”, aunque jamás imaginamos verlo con otra camiseta que no sea la azul y roja que supo hacer brillar a lo largo de 17 años. Pero toda paciencia tiene un límite y la gota que rebalsó el vaso casi lleno de la pulga, fue el desprecio a su compañero y amigo Luis Suarez que, con una llamada, como si no fuese nadie dentro del Barcelona (es el tercer goleador en la historia del club) el nuevo entrenador le avisó que no lo tendría en cuenta, lo que desató la furia del argentino y lo impulso a tomar esta decisión.

Si bien, su rumbo es incierto hay tres clubes que retumban constantemente, Manchester City donde se encuentra “su maestro” el gran Pep Guardiola y su amigo Sergio Agüero, además de tener una de las mejores plantillas de Europa, es quizás el club que lleva la delantera, ya que está por encima de la Serie A –Inter (liga italiana)- y también de la Ligue 1-PSG (liga francesa)- que son las otras opciones más factibles que maneja el rosarino.

"El City le ofrece estar de nuevo a las órdenes de Pep Guardiola y poder jugar con su amigo Sergio 'Kun' Agüero, y le ofrece también un contrato por cinco temporadas", precisó la información.

Según trascendió, el Manchester City le ofrecerá a Messi la posibilidad de jugar tres años en la Premier League, pero con dos años "prorrogables" en una de las franquicias del equipo, el New York City de la MLS fútbol estadounidense.

"Una vez terminada la etapa en la Premier League, Messi podría jugar en la MLS, algo que siempre le ha hecho ilusión al argentino", subrayó Sport.

De cara a su futuro, él buscara seguir en la elite del fútbol, compitiendo y ganando como siempre estuvo acostumbrado, algo que en el barça no está ocurriendo, hace 4 años que vienen sufriendo derrotas inexplicables, hace 5 años que “Lio” no puede levantar “la orejona” trofeo que más desea luego de la copa del mundo, y a eso, hay que sumarle que atravesó en el último tiempo la peor dirigencia que tuvo el Fútbol Club Barcelona.

Aunque hay muchos más motivos, estos son los principales para semejante decisión, el año que viene está La Copa América, al siguiente el Campeonato Mundial, y perteneciendo aún a “los Culé”, Leo se imaginaba lejos de adoptar su mejor nivel de cara a representar a la selección Argentina. Estamos hablando de quizás las últimas competiciones en las cuales represente a la albiceleste y él como todos los “messistas” tienen el sueño de verlo levantar otro título con nuestra selección, el título que tanto anhela y se escapó por nada.

¿Dónde está el futuro del diez? Todavía es incierto, pero la única realidad es que buscará lo mejor para él, y así poder dar lo mejor para los argentinos este último tiempo que tenemos para disfrutarlo.