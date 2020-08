Violencia de género: detuvieron a joven de 28 años

El acusado incumplió la prohibición de acercamiento hacia su ex pareja y fue detenido. Tiene varias causas por privación ilegítima de la libertad, lesiones y desobediencia.

La Policía detuvo en las últimas horas a un joven de 28 años acusado de violencia de género contra su ex pareja, según informaron fuentes de la investigación a Infoeme.

La Justicia de Garantías hizo lugar al pedido presentado por la fiscalía y ordenó convertir en detención la aprehensión del imputado, identificado como Lucas David Sosa.

El joven había sido aprehendido el 19 de agosto tras incumplir la prohibición de acercamiento hacia su ex pareja en el Parque Raul Alfonsín. Los investigadores constataron que ese dpía estuvo en Avellaneda al 1800, cerca de su ex, y no respetó la medida cautelar librada por el Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría.

Sosa fue trasladado a la comisaría Primera, donde permanecerá detenido, y en los próximas prestará declaración ante la fiscal del caso Viviana Beytía.

El acusado tiene varias causas, una de ellas por coacción simple, dos hechos por privación ilegítima de la libertad agravada y otra por lesiones leves agravadas y desobediencia.

