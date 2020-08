Postergaron el parte de coronavirus: la próxima comunicación será el lunes

No se realizaron hisopados este domingo porque no está operativo el Laboratorio de Biología Molecular.

La Secretaría de Salud de Olavarría dio a conocer en un breve comunicado que no se realizaron hisopados este domingo porque no está operativo el Laboratorio de Biología Molecular, por ende no emitirán el parte diario.

"Este domingo 23 de agosto no se realizarán tests de Covid-19 porque se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en el Laboratorio de Biología Molecular", dieron a conocer en la misiva.

#EmergenciaSanitaria este domingo no se realizarán test de Covid-19.

Más información en https://t.co/mSvaKWCcoZ pic.twitter.com/LbQFYlLrTz — Olavarria Municipio (@MuniOlav) August 23, 2020

Las tareas en el laboratorio donde se examinan test de Olavarría y ciudades vecinas serán de "calibración y mantenimiento", debido a su permanente uso.

"Desde el área que no se realizará el reporte diario a los medios de comunicación y a la comunidad. El lunes volverá a funcionar normalmente el Laboratorio y, de esta manera, se enviará el reporte con la situación epidemiológica de la ciudad", concluyó el comunicado.



Sin nuevos testeos ni información oficial sobre pacientes recuperados, los casos activos en la ciudad siguen siendo 40.



Asimismo, autoridades sanitarias recordaron a la ciudadanía que ante la presencia de síntomas, se comuniquen al 419910 y 2284544821.