Giro inesperado en el caso de la joven de Azul que pelea por su vida tras una feroz golpiza

La Justicia rechazó el pedido de detención para la pareja de la joven que resultó gravemente herida y quedó en estado de coma tras ser golpeada en la cabeza dentro de una vivienda de la localidad bonaerense de Azul.

El juez de Garantías Juan José Suárez desestimó la medida cautelar presentada por la fiscal de la causa, Karina Gennuso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Azul, que había solicitado la detención del novio de la joven ante un presunto caso de violencia de género.

El magistrado consideró que la fiscal "se apresuró" en pedir la detención del hombre, según informó el diario El Tiempo de Azul. "La fiscal da por ciertas circunstancias que no sólo no ha logrado acreditar a esta altura, sino que, además, dichas afirmaciones se contraponen con el contenido de los escasos elementos recabados hasta este momento y sobre los que basa su postulación. Para ser claros, la fiscal se apresuró. Nada impedía recabar otros elementos que permitieran despejar toda duda sobre cómo acontecieron los hechos", sostuvo el juez.

Además, afirmó que en la investigación faltan "pericias e informes médicos que descarten toda otra posibilidad de la producción de las lesiones fuera de la hipótesis fiscal". También mencionó que en la causa falta un "croquis del lugar" y los "testimonios de las restantes personas que estuvieron en la reunión el día de los hechos desde el mediodía" y de declaraciones del personal médico que atendió a la víctima en las dos oportunidades en que fue trasladada al hospital".

"Si bien puede parecer mucho, no lo es, ya que la producción de tales pruebas habría demandado sólo algunos días. Y entonces sí, acreditada la modalidad y mecánica de la lesión, descartando toda otra hipótesis, requerir la detención", agregó el magistrado.

El hecho ocurrió el domingo pasado cerca de las 22 en una casa ubicada en Camilo Gay al 1000, casi esquina con Guido Spano Oeste. Fuentes judiciales informaron que la investigación comenzó cuando la víctima, identificada como Elba Eliana Mendilaharzu (29), ingresó en grave estado al hospital Municipal Ángel Pintos.



Los médicos constataron que la joven recibió una agresión física en el cráneo que le provocó un hematoma epidural que derivó en un estado de coma.

Según las fuentes, la joven conocida en el barrio como "Ely" fue operada dos veces y continúa internada en terapia intensiva.

En principio, los investigadores no habían logrado identificar al agresor hasta que un testigo declaró que el novio le había pegado una patada en la cabeza. Con esos datos, la fiscal le pidió al Juzgado de Garantías 3 la orden de detención del novio de la joven en una causa que caratuló como "tentativa de femicidio". Pero el planteo fue rechazado por el juez Suárez.



"Muchas fuerzas mi amor todo va a salir más que bien, sos una gran guerrera una madre con todas las letras y gran compañera de la vida y acá con nuestro hijito te estamos esperando mi vida", había publicado hace tres días la pareja de Eliana en su Facebook.

En su resolución, el juez señaló que "en esta, como en cualquier otra investigación, la circunstancia de que un pedido de detención tome estado público mientras se está analizando su procedencia atenta contra la propia investigación, ya que no hace más que alertar a los posibles autores del delito, eliminando todo elemento de sorpresa".

"A su vez, frente a un hecho delictivo cualquier ciudadano está en su derecho de tener sospechas basadas únicamente en suposiciones; los que somos funcionarios judiciales no. Todo aquello que afirmamos debe estar acreditado y debidamente respaldado en la causa. Si no está en la causa no existe. Hace a la responsabilidad y seriedad de nuestra tarea que todo lo que afirmamos se corresponda con los elementos recabados", finalizó.