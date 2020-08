Artistas piden volver a trabajar y denuncian hostigamiento de las autoridades

Desde hace muchos meses, tanto artistas callejeros como independientes de Olavarría se ven con la imposibilidad de llevar a cabo su trabajo y, por este motivo, hoy organizaron una intervención artística en la Paseo Padre Jesús Mendía -al frente de la Municipalidad- con el fin de hacer visible su reclamo. El pedido principal fue que el municipio tome las medidas necesarias para que la comunidad artística callejera e independiente local pueda volver a trabajar.

Una de las condiciones para que esto sea posible es la habilitación de espacios en donde los trabajadores de la cultura y el arte de la ciudad puedan desarrollar su trabajo, ya que, por el momento, no cuentan con ninguno.

“Si abren bares, restoranes y lugares deportivos, no entiendo por qué no puede abrir un espacio orientado al arte”, dice Andrea Mazza Nuñuk, actriz independiente local. En diálogo con Infoeme aseguró que la respuesta del municipio fue una total indiferencia. “Presentamos un protocolo sanitario para implementar, pero no nos respondieron nada, yo creo que no estamos entre sus prioridades”, apuntó la artista.

La intervención, integrada por talleristas, muralistas, actores y actrices, músicos, feriantes, clown, entre otros, y que contó con malabares, números circenses, música y demostraciones de fonambulismo, tenía como lema “El arte es un derecho y se defiende”. En sintonía con ese pedido se leyeron algunos fragmentos de un texto de la actriz Susy Shock:

“Queremos que entiendan una cosa muy simple: que esta pandemia no nos permita llenar una sala no significa que no podamos hacer teatro (…) Podemos también recordarle al Estado que la labor de les trabajadores de la cultura merece el mismo tratamiento que le están dando a las grandes empresas concentrada (…) Podemos pensar a futuro. Inventar juntes cómo seguir. Podemos hacer todo esto y mucho más. Lo que no podemos es seguir paralizadas, quietas como liebres, con la gestión cultural pública abandonada como si en este contexto no fuera algo esencial. Lo que no podemos es seguir sin existir”.

Más allá de la falta de condiciones y de un espacio en donde poder realizar su trabajo, el reclamo de los trabajadores del arte y la cultura olavarrienses se extiende contra el hostigamiento que sufren por parte de las autoridades. “La persecución y la intimidación por parte de las autoridades es constante, cotidiana, y ahora se ha hecho más fuerte con la excusa de la pandemia”, dice Pedro Chirino, un artista independiente local, que contó que están “reclamando un lugar para poder trabajar desde hace mucho, pero el asunto de la habilitación se hace esperar, no nos dan respuesta”