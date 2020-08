“Es una sensación horrible, angustiante”, el relato de un olavarriense recuperado del Covid-19

“Me levanté una mañana con diarrea y un dolor de cabeza terrible”, cuenta un trabajador de la salud olavarriense que contrajo coronvirus, pero prefiere resguardar su identidad porque “todavía hay mucha estigmatización”. Además entiende que lo importante es conocer la enfermedad, saber cómo cuidarse y no la identidad de los portadores.

El hombre, que tiene 31 años y forma parte del personal de salud del hospital Cura, recuerda que ese mismo día le realizaron un hisopado de rutina y que a las 48 horas le informaron que el análisis había dado como resultado covid positivo.

“Es una situación horrible, angustiante, enseguida se te cruzan un montón de cosas por la cabeza: lo que dicen en la televisión y en los medios, la gente en la calle. Ya se han filtrado nombres de personas que se han infectado y la reacción de la gente no fue la mejor”, le dice a Infoeme.

Con el diagnóstico confirmado, abandonó su puesto de trabajo para cumplir con el aislamiento. “Me aislé en mi casa 14 días, que es lo que establece el protocolo. Yo vivo solo y la verdad que no me resultó nada fácil, fue duro. No en cuanto a lo físico, porque, más allá del dolor de cabeza y la descompostura del primer momento, no tuve síntomas, pero sí en lo emocional: uno tiene que lidiar con los miedos y preocupaciones propias más los de su familia, con la que estaba en constante contacto vía Whatsapp”, explica.

Fue en estemomento, dice, en donde el apoyo y la contención tomaron un papel fundamental. El trabajador de la salud recuerda que “tenía mucha ansiedad, mucho nerviosismo” y en ese punto rescató el apoyo del equipo de Infectología, de los médicos y del equipo de salud mental que “fue crucial”.

“Gabriela Schumacher, la médica que se encarga de seguir a los positivos, se mantuvo en constante comunicación conmigo para saber cómo estaba, me sentí muy apoyado y contenido. Está buenísimo que eso venga del sistema, del mismo personal médico, porque hace que no te sientas solo, desamparado”, señala.

Ahora, ya recuperado, cuenta los días para volver al trabajo: “Estoy esperando que me den el alta oficial, que es una cuestión burocrática, y ya me reintegro a mi puesto”. ¿Qué siente un trabajador que se contagió el virus y tiene que volver? “Tengo miedo, porque el miedo al contagio siempre está, más aun después de haberlo tenido, pero estoy ansioso por volver al trabajo, extraño a mis compañeros”, responde este olavarriense.

El joven de 31 años cuenta también que, en caso de ser posible, le gustaría donar plasma para contribuir al tratamiento de las personas que siguen infectadas. “Los análisis que me hicieron hasta ahora determinaron que mi contagio fue de una carga viral baja, lo que significa que posiblemente no generé tantos anticuerpos como para poder donar plasma, pero eso hay que verlo cuando me den el alta definitiva”, aclara, pero insiste en que en caso de que sea posible, “obviamente” lo hará.

“Sobre todo porque he visto la evolución que tiene un paciente cuando recibe los anticuerpos de otra persona, es algo que puede salvar vidas, como la donación de órganos”, remarca.

Ahora, libre del virus, revindica la importancia de mantenerse informado y actuar a tiempo: “Más allá de la importancia de respetar el protocolo y tomar los cuidados necesarios, yo diría que otra cosa importante es informarse de fuentes veraces cuando se tienen dudas, nosotros (el personal de salud) siempre decimos que buscar en Google puede ser peligroso. Tampoco hay que tener miedo al momento de comunicar un posible síntoma”.