Tiene un quiste cerebral y con su novio se raparon para donar el pelo a pacientes oncológicos

Agustina será operada este viernes por un quiste cerebral y con su novio Franco tomaron la decisión de raparse y donar el pelo para pelucas de pacientes oncológicos.

"Fran me miró a los ojos y me dijo 'vamos juntos en este camino, nos pelamos juntos y el pelo se dona'. Y así fue, desde lo más triste de nuestra vida elegimos ayudar a alguien más. Gracias a este compañero que la vida me regaló", fue el conmovedor mensaje que escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Agustina agradeció a la peluquería "Nené", que impulsa una movida solidaria y les cortó el pelo. "Gracias por hacer posible todo esto", remarcó la joven, que está de novia hace dos años con Franco .

Por segundo año consecutivo, la peluquería corta el pelo gratis y lo dona a pacientes oncológicos. "Nené" reserva el último turno del día para aquellos que quieran sumarse a la movida y donen 15 centímetros de pelo a cambio de un corte gratis. Las donaciones son destinadas a Creando Lazos, una fundación de La Nación que nació en 2008 y se dedica a la atención de chicos con cáncer.

Fran Ocaña, de la peluquería "Nené", les cortó el pelo a Agustina y Franco anoche, antes de la operación de la joven prevista para este viernes en el Hospital Municipal. "Mi novio decidió raparse también como sinónimo de empatía. Es mi compañero número uno", contó Agustina al borde las lágrimas.