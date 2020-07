Día de la Independencia: el Presidente pidió dejar atrás “el odio y las divisiones”

En el marco del 204º Aniversario del Día de la Independencia, el presidente Alberto Fernández declaró su deseo de “terminar con lo odiadores seriales” en pos de la construcción de una “Argentina unida” por “un destino común" pudiendo apartar “el odio y las divisiones” para poder afrontar este difícil momento en el marco de la Pandemia por Covid-19.

El acto que fue realizado por teleconferencia en el Día de la Independencia, acompañadado por gobernadores, empresarios y sindicalistas, el Presidente remarco la actual "unidad" entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales para poder enfrentar la pandemia de coronavirus remarcando que "todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la salud y la vida de la gente".

Durante el acto declaro que en "Ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, divisiones y fundamentalmente teniendo al odio como común denominador. Yo vine aquí a terminar con los odiadores seriales”, y continuó: "Vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común. No vengo a instar un discurso único, sé que hay diversidad y la propicio, de todo tipo, género e ideológica. La celebro, no me afecta, lo que necesito sí es que sea llevada adelante con responsabilidad", aseguró Fernandez.

En sintonía, Fernández apuntó que la responsabilidad "primera es no mentir, decir la verdad y respetarnos" y añadió: "El primero que quiere eso es el Presidente y es otra vez el compromiso que asumo con ustedes".

En cuanto a la pandemia, Fernandez rescató que, en momentos en que "Absolutamente todos entendimos que no había un dilema, que no había disyuntiva, que había que preservar la vida y la salud de la gente", remarcó el Presidente y defendió la medida del aislamiento social para, mientras tanto, poder "mejorar el sistema de salud que estaba muy golpeado, para que ningún argentino se quede sin atención sanitaria".

El mandatario aseguro que "Todos actúan prontamente y nadie pregunta de qué partido viene, solo preguntamos cómo te ayudo, todos", remarcó el mandatario, quien exhortó a "pasar este momento siempre siendo solidarios".

En el discurso, dijo que "ya estamos empezando a reconstruir la Argentina" y señaló a los dirigentes que lo acompañaban, representantes de la producción, la industria, los servicios y el sector gremial.

Al lado del presidente, manteniendo la distancia social exigida en el protocolo por coronavirus se encontraban, Miguel Acevedo y Carolina Castro, de la UIA; Héctor Daer, de la CGT; Adelmo Gabbi por la Bolsa de Comercio; Eduardo Euernekian, por la Cámara de Comercio y Servicios; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos; Néstor Szcech, de la Cámara Argentina de la Construcción; y Daniel Pellegrina, de la Sociedad Rural Argentina.

Durante el discurso convocó a construir la "Argentina del mañana", el Presidente sostuvo que "el odio y la división nos dejó en el lugar que nos quedamos, nos posterga y nos paraliza y nos pone en el peor lugar como seres humanos".

Finalmente afirmo que "no es verdad que no tengamos futuro” y que " estamos trabajando con todos los que están aquí y en ese futuro los que trabajan tienen un rol central. Han hecho un enorme esfuerzo y lo valoro mucho lo que han hecho los hombres del sindicalismo por sobrellevar este presente” en donde agradeció a sindicalistas por "haber entendido la fragilidad de este tiempo".