Se perdio en Beruti entre Coronel Suarez y general Paz el 2 de julio alrededor de las 19hs y no regresó, no es de andar en la calle.

Es atigrado, con collar verde claro (no es antipulgas), nariz y huellita marrón. Tiene 7 meses y medio.





A quien pueda brindar información certera que permita encontrarlo (ir al lugar que nos describen y que esté ahí) o quien lo encuentre, se le gratificara con $2000

Comunicarse al 2284-555122