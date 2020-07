Schwindt contra Galli: "No hay ninguna moda"

La diputada nacional Liliana Schwindt le pidió al intendente Ezequiel Galli, que se rectifique frente a las declaraciones que dio en relación a la violencia de género. Además, le pidió que lleve a cabo las capacitaciones de la “Ley Micaela”.

El repudio surgió luego de que el intendente afirmara este viernes que “está de moda acusar a los hombres de violencia”. “Seguramente conseguirá muchas adhesiones con esta declaración, porque resabios machistas aún quedan muchos”, escribió Schwindt y continuó: “No hay ninguna moda Intendente, lo que hay son años de silencio, dolor, ocultamiento y toneladas de ignorancia respecto a las violencias y sus múltiples manifestaciones”.

Continuando con la declaración la disputado dijo: "Lo que Usted ejerce sobre la concejala Arouxet está tipificado como violencia política. La necesita disciplinada para que vote como usted quiere y si algo a eso faltaba, como si fuera poco, también le recrimina que ‘arregla todo llorando’ . No solo es golpear o insultar las formas de violencia hacia nosotros y le informo, por si no está enterado, no hace mucho el Congreso Nacional votó la inclusión en la Ley 26485 de la tipificación de Violencia Política dentro de los tipos de violencias”.

Las disculpas se aceptan. El problema es la ignorancia sobre una cuestión tan debatida. Le sugiero leer la tipificación de violencia política y reflexionar sobre ello. https://t.co/Im6YPz3bs7 — Liliana Schwindt (@LILIDEOLAVARRIA) July 3, 2020

Además, la legisladora olavarriense del Frente de Todos dijo: "La violencia política quedó caracterizada de la siguiente manera: ‘la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones’. No existe igualdad alguna en el trato que Ud. le dispensa, la menoscaba, la intimida y le anula la participación porque usted es el jefe político del partido en el cual ella decide participar y apoyar. No se trata de si ella subió el tono y usted también, se trata de ninguneo, menosprecio y limitantes".

Finalizando la diputada aseguró: "Las mujeres del mundo venimos trabajando desde hace años para erradicar todo tipo de discriminación y violencia hacia el género femenino. Lo hemos hecho desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales, y hemos logrado muchísimo, no lo suficiente evidentemente porque si no Ud. no se hubiera expresado en estos términos. Los cambios culturales deben empezar sin dudas por quienes tenemos responsabilidad política. Desde nuestro lugar todos debemos bregar y ayudar al cambio cultural que tanto pedimos. Con mucho esfuerzo conseguimos se sancione la Ley Micaela, ley que le invito no solo a leer, sino a hacer urgentemente la capacitación. Me ofrezco a ayudarlo en este trámite, para que pueda entender, comprender e iniciar un proceso de deconstrucción que se evidencia necesario”.