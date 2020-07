Hace un año y medio esperan respuestas para el barrio: “Vivimos con miedo”

Vecinos del barrio Provincias Argentinas enviaron una nota a las autoridades municipales y provinciales denunciando distintas problemáticas que atraviesa el barrio. Y hoy se quejan porque no tienen respuestas. Se podría suponer que en tiempos de pandemia las necesidades en los barrios son muchas y hay que establecer prioridades. Pero el reclamo de este grupo de vecinos es anterior a la pandemia. Muy anterior.

“El lunes 4 de febrero de 2019 enviamos una carta explicando la situación que atraviesa el barrio”, cuentan a Infoeme Norma y Débora, vecinas del barrio.

Las dos mujeres precisaron que cuando enviaron la carta contabilizaban al menos 44 intentos y robos consumados a viviendas del barrio. “Pasó más de un año. Saquen sus propias conclusiones”, plantearon.

“Realmente es imposible vivir así, con el miedo en la puerta y el abandono por parte de quienes dicen ‘cuidarnos’”, señalaron y le apuntaron al intendente Ezequiel Galli, responsables de la seguridad y la justicia.

En esa línea plantearon que hay otra enorme cantidad de factores que se unen para que Provincias Argentinas sea una zona golpeada por la inseguridad. Las vecinas del barrio denunciaron falta de iluminación y destacaron que muchas veces los propios vecinos ponen plata de su bolsillo, para reponer las luminarias, pero rápidamente son vandalizadas. “Los delincuentes aprovechan la oscuridad para robar”, contaron.

También hay una importante proliferación de terrenos baldíos sin ningún tipo de cuidado. “Hay dueños que hace más de dos años que no limpian los terrenos porque ‘ellos no los ensuciaron’. Eso no sólo brinda escondites para los ladrones; sino que posibilita la presencia de insectos y roedores”, agregaron.

Por otro lado, reclamaron que se incrementen los patrullajes. “El móvil que corresponde a la cuadrícula no pasa ni siquiera una vez por día y, generalmente, cuando se llama para solicitarlo, viene un móvil de otra cuadrícula porque el de esta ‘está ocupado con otra cosa’. Mientras que el sector céntrico y los barrios aledaños al mismo están atiborrados por la presencia policial”.