El desesperado pedido de un olavarriense que no tiene trabajo y necesita ayuda

El hombre no tiene trabajo, está desesperado y necesita ayuda, pero dice que desde el gobierno municipal no le dan una mano. El fuerte temporal de la semana pasada provocó destrozos en su precaria casa y el viento le voló el techo de chapa.

Isaias Galván tiene un hijo de dos años y ya no sabe a quién recurrir. Al borde de las lágrimas, escribió un mensaje a las redes sociales de Infoeme para pedir ayuda y que su caso se conozca en Olavarría.

"Hace tres días le escribí al municipio para ver si me podían ayudar. Pedí si me podían dar las chapas para arreglar el techo, pero no me dieron ninguna repuesta, como si no les importara. Nunca les pedí nada, es la primera vez que lo hago porque estoy desocupado", contó el hombre, que vive en Alsina entre 154 y 152.

Isaias contó que decidió escribir al municipio como último recurso. "Hola, buenas tardes. Decime", le respondieron desde la Municipalidad cuando se presentó. "Ya no sé qué hacer. Se me llueve la casa y tengo un hijo de dos años. Por favor, ¿me ayudan?", escribió al Facebook del municipio y pidió ayuda para conseguir las chapas que necesita para reparar el techo de su casa. Nunca más le respondieron. "No tuvieron el valor", reflexionó.

El temporal generó daños en su vivienda y se las arregló como pudo para hacer una reparación provisoria con sus propias manos. "El viento me voló cuatro chapas, ya las volví a colocar pero el techo aún gotea. Además las paredes tienen humedad en las partes que llovió. Necesito ayuda", dijo.

El hombre planteó que "los que viven detrás de la ruta" también son olavarrienses y les pidió a las autoridades que no los olviden. "Cuando hay que votar si nos recuerdan y ahí somos importantes. Pero de este lado ni siquiera hay asfalto. Nunca pedí nada, pero esta vez necesito que mi hijo también viva cómodo", explicó en una conmovedora charla con Infoeme.