La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza tiene COVID-19

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, confirmó que tiene COVID-19, luego de haberse aislado 48 horas debido al diagnóstico positivo de una compañera cercana. La intendenta pidió a la población que tenga extremo cuidado para prevenir contagios.

Esto publicó en un video desde su cuenta de Twitter: “Nuestro secretario de Salud me informó hace algunos minutos que el hisopado que me hicieron dio positivo. Quiero decirles que a pesar de tener síntomas, me encuentro bien, aislada desde hace 48 horas”.

Quería contarles que di positiva de coronavirus. Por lo tanto voy a mantenerme aislada como indica el protocolo sanitario.



Durante estos días, seguiremos trabajando de forma remota, por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes.



#MásUnidosQueNunca ❤️ pic.twitter.com/ReGjVhHTgu — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) July 25, 2020

Y continúo: “Sabemos que el contagio es una posibilidad para quienes tenemos la responsabilidad de seguir con nuestras funciones”. Además, Mendoza pidió “a todos y todas que se sigan cuidando”, y que “quienes no tengan que salir por una razón imprescindible, no lo hagan”.

“Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Les mando un fuerte abrazo”, finalizó la intendenta.

De esta manera, es la segunda vez que la intendenta se somete a un hisopado, y debe aislarse para cumplir con el protocolo de prevención sanitaria.

Para finalizar, Mendoza, dijo que “a pesar de tener síntomas, me siento bien”. Y de esta manera se suma a los otros tres jefes comunales que se contagiaron coronavirus, como fue el caso de Martin Insaurralde, Néstor Grindetti y Gustavo Menéndez.