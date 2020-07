Polémica frase de un intendente: "Yo los cubro cuando están vendiendo falopa con las ambulancias"

foto

video

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii quedó envuelto en una fuerte polémica tras una frase que dice en un video en el que se lo ve discutiendo con trabajadores de la salud de su municipio.

En la grabación se ve como el dirigente afirma: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”.

El video que dio a conocer en su twitter, Gastón Cavanagh, productor del programa de Jorge Lanata, se puede ver como el jefe comunal les advirtió a los trabajadores que, si no querían cumplir con las condiciones actuales de trabajo, les iba a “pagar el básico que les corresponde y nada más”.

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, dice Ishii.

Por su parte los medios locales precisaron que los empleados de salud pedían menos horas de servicio y así estar más tiempo con sus seres queridos: “Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría”, recriminó uno de los empleados.

Por su parte, el intendente Ishii en respuesta a la demanda respondió: “Bueno, está bien,pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo".

Finalmente, Ishii, alzando la voz, ratificó: “Entonces, digo, vos hacé lo que quieras hacer de tu vida. Yo sé lo que quiero hacer de mi vida, yo sé lo que quiero hacer con las ambulancias que compré y romperme el ojete como me lo estoy rompiendo todos los días acá, porque todos los días vengo acá. Entonces, digo, pongamos las cosas en claro. Vos querés a tu familia, andá a cuidar a tu familia. Si querés, andate a tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Me dejas el lugar y me haces un favor”.