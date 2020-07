Hallaron muerta a la novia del Mago sin Dientes con una bolsa en la cabeza

La pareja de Pablo Cabaleiro, conocido como el Mago sin Dientes, fue hallada muerta en su departamento ubicado en la calle Gelly al 3300, en el barrio de Palermo.

En la mañana de este martes su hija mayor, Sofía Antonella, acompañada por la empleada doméstica, ingresó a la habitación de Ana María Patricelli y la encontraron muerta.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Número 43, que investiga una muerte dudosa. Si bien desde un principio la causa fue caratulado como suicidio, la investigación sigue abierta y no descartan otra hipótesis.

Según informaron desde la fiscalía, la autopsia será realizada en las próximas horas y también le harán un hisopado para descartar que tuviera coronavirus, como indica el protocolo.

El martes por la madrugada su hija mayor al volver a su casa la había encontrado en el living. Tras ver que había consumido mucho alcohol, la llevó a acostar y se fue a dormir. Por la mañana, al llegar la empleada su hija fue al cuarto de Ana, ya que le llamó la atención que no se hubiera levantado y la encontraron acostada de un lado, con una bolsa de supermercado negra cubriéndole la cabeza, botellas de alcohol y pastillas antidepresivas.

Enseguida llamaron al SAME y una ambulancia trasladó a Patricelli al Hospital Fernández. Las pericias preliminares indicaron que el cuerpo de la empresaria no registraba lesiones, ni signos de que se hubiera defendido de algún ataque, por lo que en un principio se descarta que fuera un femicidio.

Patricelli había comenzado su relación con el Mago sin Dientes en 2019, aunque se habían conocido en 2015 en una fiesta en Nordelta de amigos que tenían en común.

“Ella es de perfil bajo; solo respeta al medio porque sabe que es mi profesión y lo que a mí me gusta y hago de toda la vida. Me dice que siente admiración por lo que hago y cómo lo hago, siempre me lo dice… Eso fue lo que me enamoró. Cuando vi que podía ser algo serio lo nuestro, empezó el noviazgo”, contó el Mago sin Dientes en una entrevista a la revista Paparazzi.